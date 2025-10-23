Produttività, sostenibilità e resilienza sono le leve della trasformazione energetica in agricoltura.

Ne è convinta Huawei Digital Power, il Business Group di Huawei impegnato nell’integrazione di tecnologie digitali ed elettronica di potenza. Secondo le stime dell’azienda, il settore agricolo, nel 2023, ha contribuito per circa l’8,4% delle emissioni nazionali.

Proprio in questo comparto, spiega Huawei, si registra una delle crescite più rapide nell’adozione delle energie rinnovabili, con un incremento medio annuo del 20% nell’ultimo decennio.

Per questo motivo ha introdotto nel mercato il nuovo Huawei FusionSolar LUNA2000-215, un sistema di accumulo da 215 kWh con raffreddamento ibrido intelligente, rivolto al comparto C&I, e particolarmente indicato per le installazioni su capannoni agricoli ma anche per impianti agrivoltaici.

Poter combinare coltivazioni e impianti fotovoltaici sullo stesso terreno è una strategia efficace per sfruttare al meglio lo spazio agricolo, aumentare la redditività delle aziende e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, oltre a favorire una maggiore protezione delle colture.

In questi contesti, integrare il fotovoltaico con sistemi di accumulo (PV+ESS) permette di utilizzare l’energia solare nei momenti di reale necessità, con risparmi significativi, maggiore autonomia energetica e continuità operativa anche in caso di interruzioni di corrente.

Per esempio, stima l’azienda, un impianto da 100 kWp può generare tra 120.000 e 150.000 kWh all’anno, abbattendo i costi energetici fino al 50%.

Il sistema LUNA2000-215

Nel nuovo sistema d’accumulo Huawei, l’architettura “Cell-to-Consumption Dual-link Safety” protegge a livello elettrico e termico dalla cella, al modulo, al cabinet, fino ai consumi. Questo consente alle batterie di avere una temperatura stabile, un rendimento superiore e una maggiore redditività.

Inoltre, un isolamento avanzato e sistemi di raffreddamento e antincendio permettono di prevenire cortocircuiti e surriscaldamenti.

Il sistema ha una qualità premium certificata da TÜV Rheinland con il grado “Prime”, il massimo livello di sicurezza, ed è progettato e testato per assicurare la più alta qualità del ciclo di vita del prodotto.

Grazie alla sua architettura innovativa e ad algoritmi intelligenti, la soluzione assicura un RTE (rendimento di ciclo completo) massimo superiore o uguale al 91,3% e uno stato di salute (SOH) della batteria durante il ciclo di vita superiore del 2% rispetto ad altre soluzioni.

La manutenzione di questo prodotto è semplificata grazie a sistemi di calibrazione automatica e a refrigeranti di lunga durata.

Infine, LUNA2000-215 è una soluzione che si adatta ai diversi tipi di installazione: il design integrato ad alta densità consente un’installazione flessibile, riducendo tempi e costi, mentre gli strumenti digitali di Huawei supportano progettazione, controllo smart dell’energia e monitoraggio in tempo reale, migliorando l’efficienza complessiva dell’impianto e semplificando tutte le fasi di utilizzo e manutenzione.