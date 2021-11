Nel terzo trimestre 2021 la potenza fotovoltaica in Italia è aumentata di 262 MW circa per un totale di 20.856 impianti realizzati da luglio a settembre.

Ricaviamo questi dati dal Sistema GAUDI (Gestione anagrafica Unica degli impianti a unità di produzione), a cura di Terna, aggiornato a fine settembre 2021.

Risultano operativi nel nostro paese 989.687 impianti fotovoltaici di tutte le taglie, per una potenza di quasi 22,3 GW.

Vediamo come sono distribuiti a livello regionale per potenza e per numerosità.

In termini di potenza installata tra le regioni c’è sempre in testa la Puglia con 2,9 GW, seguita dalla Lombardia (2,6 GW). Come numero di impianti comanda la Lombardia con 155.756 unità, seguita dal Veneto con 143.334. Al terzo posto l’Emilia Romagna con 103.222.

Da rilevare che in tre mesi il 91% degli impianti FV connessi alla rete sono della taglia fino ai 12 kWp (19.020 impianti). E quelli tra 12 e 20 kWp sono stati 924. Quindi se le installazioni si sono concentrate per il 95,6% se consideriamo tutti gli impianti realizzati in questi tre mesi con potenze tra 1 e 20 kWp.

Nella taglia tra 20 e 200 kWp sono stati installati 753 impianti.

Tra 200 kW e 1 MW nei mesi di luglio, agosto e settembre sono entrati in funzione solo 144 impianti e appena 15 nella taglia tra 1 e 10 MW. Nessuno con potenza superiore a 10 MW.

Su scala nazionale i watt fotovoltaici pro capite arrivano a 369 W, mentre i chilowatt per kmq sono 74.

Potrebbe interessarti anche: