MCZ sul proprio sito lancia uno strumento innovativo per il settore: un configuratore online dedicato al consumatore finale.

In quattro click anche l’utente meno esperto può trovare i modelli di stufa a pellet più adatti alle sue necessità.

Può anche ricevere un preventivo completo che permette di ammirare il prodotto scelto con fiamma accesa e avere tutte le informazioni utili, foto e video.

Una vera e propria esperienza, quindi, da vivere direttamente online e poi completare con la consulenza del rivenditore più vicino.

“Con MCZ trovare la stufa ideale non è mai stato così facile”, spiega Andrea Brosolo, Direttore Marketing di MCZ Goup spa. “Siamo in linea con quanto oramai gli utenti cercano online: semplicità e velocità. In più, grazie alla nostra rete di rivenditori qualificati, siamo in grado di trasformare un semplice suggerimento di prodotto in un progetto completo e personalizzato.”

MCZ Group è uno dei principali operatori europei nel settore del riscaldamento a biomassa. Rappresenta con i suoi diversi marchi tutte le tipologie d’uso del fuoco domestico, con una gamma prodotti tra le più ampie sul mercato che spazia dai caminetti alle stufe, dalle cucine ai barbecue. Il business aziendale copre settori nettamente separati attraverso l’impiego di differenti marchi, reti distributive e logiche commerciali.

