Ecofuturo stra trasmettendo una serie di interessanti dirette streaming, nell’ambito dell’iniziativa “Andrà tutto bene e sarà rinnovabile”.

Nell'”incontro” del video qui sotto si parla di “come liberare le energie rinnovabili per far rinascere l’economia italiana, con dati e cifre“:

Tra gli ospiti:

Francesco Ferrante – vicepresidente Kyoto Club

Piero Gattoni – presidente Consorzio Italiano Biogas

Attilio Piattelli – vicepresidente Italia Solare

Paolo Picco – presidente Federidroelettrica

Agostino Re Rebaudengo – presidente Asja Ambiente Italia

Giampiero Trizzino– facilitatore gruppo Ambiente M5S

Edoardo Zanchini – Vice Presidente di Legambiente

In regia e coordinamento Sergio Ferraris, con le incursioni di Michele Dotti, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani:

Potrebbe interessarti anche: