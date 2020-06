Dopo il lockdown è necessario fare appello a tutta la propositività per ripartire e recuperare il tempo “perso”. Le aziende e i professionisti hanno vissuto e stanno tuttora vivendo un momento di forte difficoltà e proprio per questo motivo SunCity e A2A Energia hanno pensato di fornire degli strumenti utili ai propri clienti e partner.

Il 25 giugno, alle ore 17, in un Webinar gratuito, presenteranno a installatori, progettisti, agenti commerciali, imprese edili e professionisti del settore energetico, una proposta completa per aumentare e rafforzare il business, sfruttando e facendo chiarezza nel mare magnum delle novità e degli incentivi.

Per ogni tipologia di cliente verrà presentata una soluzione ad hoc in cui saranno illustrati gli strumenti e le soluzioni messe a disposizione dell’installatore e del professionista per competere sul mercato, sfruttando il ventaglio di opportunità offerte dai nuovi incentivi, per garantire il miglior servizio ai loro clienti.

Due solidi gruppi che, con esperienza e professionalità, si pongono come punto fermo sia per professionisti che per installatori, sia per ciò che concerne Superbonus 110% e cessione del credito nell’edilizia residenziale, operando come general contractor, sia per le PMI, guidandole nelle attività legate al fotovoltaico in bolletta.

Proprio il “Fotovoltaico in Bolletta” con SunCity e A2A Energia consentirà a piccole aziende o artigiani che faticano a trovare forme di finanziamento per la realizzazione degli impianti, o che preferirebbero non ricorrere ad alcun finanziamento, di beneficiare di una dilazione a 24 o 36 mesi, con numerosi altri vantaggi. Ma questa è solo una delle tante opportunità da sfruttare.

Per i dettagli: www.suncityitalia.com/webinar-installatori o scrivere a francesca.barbier@suncityitalia.com

