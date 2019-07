In collaborazione Helexia Energy Services realizzerà "chiavi in mano" impianti FV oltre i 200 kWp.

Solarplay Industry, la più giovane divisione di Solarplay, è pronta per affrontare il mercato degli impianti fotovoltaici con taglie oltre i 200 kW, quindi impianti dedicati al settore business.

Grazie all’accordo stretto con Helexia Energy Services, società specializzata in investimenti in opere di efficientamento energetico in realtà industriali e commerciali, si concretizza una proposta in più nel mondo del fotovoltaico per le aziende che decidono di puntare all’autonomia energetica.

Lo studio, la progettazione e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico “chiavi in mano” sono totalmente a carico di Solarplay Industry e di Helexia, sollevando l’imprenditore da qualsiasi impegno finanziario.

In base all’investimento necessario verrà proposto un contratto di noleggio operativo che includa la conduzione/manutenzione con canone e durata parametrati in modo che l’entità del canone sia paragonabile al valore dell’energia prodotta in loco e autoconsumata dal cliente.

In questo modo la risorsa prima destinata all’acquisto di energia dal fornitore tradizionale passa al canone di noleggio.

Allo scadere del contratto l’azienda avrà piena proprietà dell’impianto praticamente senza oneri aggiuntivi.

Questa proposta permette all’azienda non solo di acquistare dilazionando nel tempo un’opera strutturale importante, ma l’acquisto non intacca la sua liquidità o l’affidamento bancario.

L’esperienza tecnologica di Solarplay, la forza della sua rete vendita in sinergia con la solidità di Helexia: ecco una proposta nuova per le aziende.

Per informazioni: Solarplay

