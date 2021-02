La nuova gamma di soluzioni FIMER, progettata per soddisfare la crescente domanda di flessibilità nei settori commerciali e industriali, amplia l’attuale portafoglio di inverter di stringa per offrire una serie di funzionalità aggiuntive e per soddisfare qualsiasi tipo di applicazione.

L’azienda, grazie alla sua notevole vasta nella produzione di inverter, ha quindi creato le nuove piattaforme PVS-10/12.5/15-TL e PVS-20/30/33-TL.

I nuovi inverter di stringa, disponibili in potenze da 10 kW a 33 kW, offrono un’elevata densità di potenza e una notevole capacità di accumulo dell’energia.

Grazie all’integrazione delle più avanzate funzionalità digitali e ad una progettazione semplificata del sistema, il PVS-10/33-TL riesce ad adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di installazione, sia che si tratti di impianti nuovi che preesistenti, oltre ad avere minori costi di installazione e di manutenzione.

Grazie alla app “Installer for Solar Inverters” di FIMER, le nuove piattaforme PVS-10/33-TL offrono vantaggi fondamentali per gli installatori, tra cui una rapida installazione, una facile gestione e manutenzione e una rapida messa in servizio.

Gli inverter sono dotati di monitoraggio della corrente di ogni singola stringa, che può raggiungere una tensione di ingresso fino a 1100 Vdc, consentendo l’utilizzo di stringhe più lunghe oltre alla possibilità di operare in un range di temperature più ampio.

Novità anche sul fronte del design. Per agevolare l’utilizzo dei nuovi inverter, gli stessi sono stati progettati senza fusibili, così da eliminare le problematiche relative alla manutenzione e agli interventi in loco dovuti al malfunzionamento di questi componenti. Inoltre, per garantire una maggiore durata dell’impianto, gli inverter sono dotati di un sistema opzionale di prevenzione dell’insorgenza dell’effetto PID (Potential Induced Degradation) in modo da garantire nel tempo le prestazioni dei moduli fotovoltaici.

Tommaso Landi, Global Product Manager per le soluzioni commerciali e industriali di FIMER, ha spiegato: “il nostro inverter PVS-10/33-TL offre, senza compromessi, ciò che fa davvero la differenza per i nostri clienti: flessibilità nella progettazione degli impianti, integrazione a costi contenuti tra le strutture di controllo e comunicazione e apertura verso nuove tecnologie come i moduli bifacciali. Una soluzione estremamente versatile”.

In risposta alla continua evoluzione dei moduli fotovoltaici, come nel caso dei moduli bifacciali, la gamma è stata progettata per gestire più elevate correnti in ingresso nei modelli da 20, 30 e 33 kW.

Un altro importante vantaggio è l’inclusione di un sistema integrato per limitare l’immissione di energia in rete (zero export system) che consente di evitare l’impiego di costosi dispositivi in aggiunta all’inverter.

La connettività Wifi/Ethernet integrata consente la realizzazione di architetture di rete basate su TCP/IP flessibili, a costi contenuti, nonché la facile sostituzione di ogni dispositivo di rete. Inoltre, in caso di retrofit, la gamma di inverter offre grande flessibilità nell’adattamento a configurazioni di campo fotovoltaico esistenti.

Le nuove piattaforme di FIMER PVS-10/12.5/15-TL e PVS-20/30/33-TL saranno disponibili da febbraio 2021 in Italia, Francia, Germania, Thailandia, India e Australia. Entro la prima metà dell’anno saranno rese disponibili anche nel resto del mondo.

Per informazioni sul podotto: FIMER PVS-10/33

