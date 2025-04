Si terrà dal 25 al 27 settembre 2025 la seconda edizione di HeySun – Expo della transizione energetica, presso il polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco (CT).

La fiera si articolerà in tre giorni di incontri, tavole rotonde e convegni all’interno di quella che viene presentata come la maggiore area espositiva del Sud Italia. Saranno affrontati temi come:

agrivoltaico

eolico off-shore

solare termico e solare termodinamico

conversione fotovoltaica ad alta efficienza

metanazione e riutilizzo della CO₂

efficienza energetica degli edifici residenziali

comunità energetiche rinnovabili e sostenibili

e-fuel

idrogeno.

La parte convegnistica sarà coordinata dal professor Rosario Lanzafame, docente ordinario di Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente presso l’Università di Catania e presidente della commissione tecnica regionale per la valutazione dei progetti ‘Hydrogen Valley’. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “La defossilizzazione delle fonti di energia”.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo fieristico.

Transizione energetica e sviluppo fieristico nel Mediterraneo

Ad aprire l’incontro di presentazione è stato Marco Calabrò, Capo Dipartimento per le Imprese del Mimit, che ha sottolineato la prosecuzione della collaborazione tra il Ministero e AEFI per la promozione delle fiere italiane. Secondo Calabrò, l’evento propone soluzioni utili alle imprese nell’ambito della transizione energetica, integrando sostenibilità ambientale e competitività economica.

Pietro Piccinetti, presidente della Commissione internazionalizzazione di AEFI, ha evidenziato come l’evento sia un esempio di risposta del sistema fieristico italiano alle sfide energetiche e territoriali. Organizzare una manifestazione di portata internazionale in Sicilia, ha affermato, consente di valorizzare il ruolo delle fiere come strumenti di crescita per l’intero Mezzogiorno.

Focus sulle tecnologie e il ruolo dei giovani

Anche Antonio Decaro, eurodeputato e presidente della Commissione ENVI del Parlamento europeo, ha ribadito il valore della transizione energetica per il sistema produttivo europeo. Per Decaro, investire in tecnologie pulite è essenziale per ridurre i costi per le imprese e rendere l’economia più sostenibile.

Secondo Fabrizio Spada, dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, iniziative come HeySun permettono un confronto tra istituzioni, cittadini e imprese su questioni energetiche strategiche. In questo contesto, ha spiegato, i Mobility Days inseriti nella Settimana Europea della Mobilità sono un esempio di transizione energetica nei territori, attraverso il coinvolgimento di scuole e comunità locali.

Fabrizio Penna, Capo Dipartimento PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha dichiarato che il sostegno a HeySun rientra nella strategia ministeriale per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli investimenti nel Sud Italia, destinatario di oltre il 50% delle risorse PNRR in ambito energia.

Il ruolo del polo SiciliaFiera

Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera, ha descritto la fiera come uno spazio di connessione tra istituzioni, imprese, università e cittadini, con l’obiettivo di promuovere tecnologie innovative e sviluppo territoriale.

L’iniziativa ha la collaborazione del Parlamento europeo e del patrocinio di numerose istituzioni nazionali e locali, oltre che di associazioni di categoria e organizzazioni del settore energetico.

Come accennato, anche quest’anno HeySun ospiterà il programma Mobility Days, con test drive di veicoli elettrici, laboratori per scuole e famiglie, dimostrazioni di micromobilità ed eventi con esperti e rappresentanti istituzionali.

Per informazioni: HeySun

I partner dell’evento:

Parlamento europeo, con patrocini di : Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Assemblea Regionale Siciliana, Regione Siciliana (Ass.to all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità), Città Metropolitana di Catania, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Comune di Misterbianco, Università degli Studi di Catania, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Laboratori Nazionali del Sud, Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania (AMTS), Ordini professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Geometri della Provincia di Catania.

Tra i soggetti sostenitori figurano anche: Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore, Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), ANCE Catania, CDO Sicilia, Confagricoltura, Confartigianato Sicilia, Confcommercio Sicilia, Confambiente, Ecosistema Formazione Italia, Futuro Solare, Fondazione Italia Sostenibile.