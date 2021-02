Oggi è sempre più evidente l’esigenza di operare nella gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici da parte di soggetti qualificati, efficienti e strutturati sul territorio.

GEM nasce nel 2013 proprio per dedicarsi alla manutenzione e alla gestione dei grandi impianti fotovoltaici a terra e su tetto. Costituita da un team giovane, con età media dei collaboratori di 30 anni, è entrata nel settore “in punta di piedi”, ma con estrema convinzione.

È una realtà che conta oggi circa 40 dipendenti e collaboratori, un team altamente qualificato e un fatturato di circa 4 milioni di euro con una forte presenza e capillarità sul territorio, aspetto fondamentale per poter fornire un servizio O&M di qualità, rapido ed efficace.

I clienti della società sono fondi d’investimento, grandi operatori e utility sia nazionali che esteri che fortemente interessati anche alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con inseguitori monoassiali sviluppati in grid parity

“Seguiamo tutto l’iter di sviluppo dall’origination fino all’ottenimento delle autorizzazioni” – spiega Fabio Grazioli, socio fondatore. “A quel punto, in alcuni casi il nostro lavoro si ferma, in altri costruiamo e gestiamo l’impianto per conto del committente, abbiamo esperienza su tutti gli ambiti della filiera fotovoltaica e un significativo track record grazie al quale i nostri clienti riescono a sviluppare progetti grid parity ottimizzati dall’origination dei terreni in ottica di ottimizzazione della costruzione e delle future operation e manutenzioni. Attualmente abbiamo più di 500 MW in sviluppo avanzato, di cui una parte già autorizzata e pronta a essere cantierizzata”.

GEM ha inoltre dato vita a una società, GEMpro, dedicata alla sola costruzione di impianti FV superiori a 5 MW e al revamping, per cogliere le opportunità del rinato settore dello sviluppo in grid parity e di un parco italiano fotovoltaico esistente ormai maturo per interventi anche complessi.

Con un forte radicamento al Nord e una presenza in crescita in regioni come Lazio, Marche, Basilicata, Puglia e Sicilia, GEM ha assunto ormai un profilo industriale.

