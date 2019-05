23 Maggio 2019

La collaborazione consentirà a SMA di ampliare la copertura territoriale, nazionale e internazionale.

SMA Italia ha recentemente annunciato di aver siglato una partnership con Coenergia, uno dei maggiori distributori di materiale fotovoltaico in Italia.

L’accordo unisce le competenze di SMA nello sviluppo di soluzioni per il mercato residenziale e commerciale con le capacità di Coenergia di distribuire le tecnologie sul mercato. La collaborazione consentirà a SMA di ampliare la copertura territoriale nazionale e internazionale e rafforzare la sua strategia Go To Market.

Coenergia è stata scelta per la sua presenza capillare su tutto il territorio, nonché per l’alto profilo della consulenza commerciale e tecnica, l’esperienza pluriennale in materia di fotovoltaico e una conoscenza approfondita di ogni singola referenza. L’azienda, infatti, è da sempre impegnata nel commercializzare soluzioni a valore, come quelle sviluppate da SMA.

L’accordo conferma l’impegno di SMA a mantenere il suo posizionamento di player innovativo nel campo delle tecnologie di sistema per il fotovoltaico.