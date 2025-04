La versatilità della tecnologia per riqualificare un ex deposito di munizioni, per decarbonizzare i consumi di Gardaland e per abbattere i costi energetici nella produzione di farine.

Le ultime notizie in tema di fotovoltaico rendono l’idea di una tecnologia rinnovabile utile per una variegata tipologia di progetti (si veda anche A Udine la prima comunità energetica del calcio italiano).

È il caso, ad esempio, dell’ex sito Mangiarotti di produzione e deposito di munizioni a Codroipo, nella provincia di Udine, riqualificato con la realizzazione di un impianto a terra da 23,5 MW.

Si tratta della prima installazione FV in Italia della Reden Solar Italy, presentata con un evento il 4 aprile, che si associa a un recupero ambientale e storico dell’area.

In particolare, è stata realizzata: la piantumazione di arbusti di medio e alto fusto lungo il perimetro per mitigare l’impatto visivo; il restauro di elementi preesistenti, come cancello d’ingresso e altri manufatti di pregio; l’installazione di pannelli didattici per preservare la memoria dell’area.

Recente è anche l’annuncio di un accordo tra Merlin Entertainments ed Engie Italia per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica da 3 MW e 3,6 GWh/anno che copriranno circa il 25% dei consumi di Gardaland; struttura ricettiva che quest’anno compie cinquant’anni. L’impianto conterà 7.000 pannelli solari e avrà un’estensione di 14.000 metri quadri.

“Questo progetto – commenta Antonino Bono, direttore technical & Hse Gardaland – si inserisce in un impegno più ampio che ci vede costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni, in linea con l’obiettivo di carbon neutrality entro il 2030 di Merlin Entertainments”, gruppo che detiene il parco divertimenti.

Infine Edison Next e il produttore di farine Agugiaro & Figna che hanno annunciato oggi (7 aprile) la firma di un “Ppa off site” ventennale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,2 MW.

La generazione attesa è di 5 GWh/anno, da mettere a disposizione degli stabilimenti di Collecchio (Parma), Curtarolo (Padova) e Magione (Perugia). L’obiettivo è soddisfare circa il 20% della domanda combinata dei tre siti, evitando l’emissione in atmosfera di circa 1.300 tonnellate equivalenti di CO2 l’anno.

Entro il 2026 è prevista l’entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico, che sarà installato su un’area di circa 47.000 metri quadrati messa a disposizione da Edison Next, in virtù della formula di accordo “off site”.