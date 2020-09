Midsummer, azienda svedese quotata al Nasdaq di Stoccolma che opera nel settore del solare FV a film sottili, apre una filiale a Roma, Midsummer Italia.

La filiale svolgerà attività che spaziano dalla produzione alla vendita di pannelli solari fotovoltaici con celle CIGS (Copper, Indium, Gallium, Selenium).

Midsummer investirà notevoli risorse in Italia: prevede di espandere la propria capacità produttiva creando una fabbrica nel sud del paese con una capacità massima di 50 MW all’anno. I pannelli FV saranno destinati a clienti privati nel segmento “premium” attraverso partner selezionati in Italia.

L’azienda ha anche individuato opportunità per ristrutturare impianti fotovoltaici su tetto che attualmente utilizzano vecchi moduli solari ormai degradati. Ristrutturando l’impianto con pannelli Midsummer, verrà generata una maggiore produzione di energia elettrica aumentando quindi il valore dell’installazione.

“Semplicemente non c’è altra azienda al mondo in grado di produrre pannelli solari flessibili così tecnologicamente avanzati ed eleganti come Midsummer WAVE, BOLD e SLIM“, dice Jarno Montella, nuovo CEO di Midsummer Italia.

“Con il loro spessore di soli 2 mm, la loro flessibilità e l’estrema semplicità di installazione, i nostri prodotti si collocano al top della fascia alta, nello spettro dei pannelli solari disponibili a livello globale”, ha aggiunto.

“I prodotti sono ideali per il nuovo ecobonus 110% che consente ai proprietari di case di installare sistemi fotovoltaici come intervento trainato e possono essere uniti al materiale di rivestimento termico e quindi fornire una soluzione integrata per isolare termicamente un tetto o una facciata e produrre elettricità”.

“Sono entusiasta di avere l’opportunità di guidare l’espansione di Midsummer in Italia. Lavoreremo su molti fronti diversi: produzione, vendita e acquisizione di asset fotovoltaici. La mia ambizione è quella di contribuire a diffondere lo spirito di Midsummer in Italia: un mix di affidabilità, passione per la tecnologia solare innovativa e professionalità”, conclude Jarno.

Per informazioni:

Jarno Montella, Amministratore Delegato, Midsummer Italia

Email: jarno.montella@midsummer.se

Potrebbe interessarti anche: