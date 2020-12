Un impianto fotovoltaico da 300 kW è stato realizzato per coprire una parte del fabbisogno elettrico di un processo produttivo altamente energivoro in uno stabilimento Soaplast a Regalbuto (EN).

Sono stati utilizzati 880 moduli fotovoltaici JA Solar da 340 W, connessi agli inverter PVS-100 di FIMER, con un’attenta fase di studio e progettazione a cura di Noon srl, azienda che opera nel settore dell’impiantistica civile e industriale, con particolare specializzazione nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, dove realizza interventi in veste di General Contractor nella formula EPC (Engineering, Procurement, Construction).

La particolarità della progettazione è legata al fatto che il tetto dell’edificio presenta una conformazione molto eterogenea, con esposizioni a sud, est e sud-est a seconda della porzione (foto in alto).

“Il cliente si è rivolto a noi per analizzare i consumi e avviare un progetto di efficientamento – spiega il responsabile della Noon srl, ing. Giuseppe Puleo – con un impianto fotovoltaico che potesse coprire, con una soluzione di autoconsumo, almeno una parte dell’enorme fabbisogno energetico dello stabilimento che produce tubi in polietilene per l’irrigazione, altamente innovativi ad elevato risparmio idrico”.

La scelta degli inverter PVS-100 è stata dettata da diversi fattori, primo fra tutti la loro flessibilità, come conferma Puleo: “PVS-100 è un inverter da 100 kW con sei MPPT connesso direttamente alla rete a 400 V, un prodotto compatto che consente una facile installazione sia in orizzontale che in verticale, come nel nostro caso. Si tratta di una soluzione di stringa trifase connessa al cloud per l’ottimizzazione dei costi realizzativi e operativi di impianti commerciali e industriali, sia a tetto sia a terra. La modularità e la presenza di serrature garantiscono, durante le fasi di messa in servizio e manutenzione, un accesso al prodotto semplice ma allo stesso tempo sicuro riducendo il rischio di danneggiare l’involucro esterno e i componenti interni”.

L’impianto FV è dotato di monitoraggio su Aurora Vision, la piattaforma unificata di FIMER che combina i vantaggi di un sistema tradizionale di monitoraggio fotovoltaico e di un sistema completo di gestione delle risorse, uniti alla flessibilità, scalabilità ed espandibilità tipiche delle soluzioni SaaS (Software as a Service).

Data la particolarità del tetto, il cliente ha trovato grande beneficio nella disponibilità di numerosi ingressi da configurare in canali indipendenti.

“La macchina fornita da FIMER è molto versatile – spiega l’ingegner Puleo – e il cliente ha apprezzato la possibilità di avere connessioni di stringa sull’inverter abbinate alla capacità di monitorare la singola stringa. Inoltre, commissionando il primo avviamento al service FIMER, abbiamo ottenuto la configurazione perfetta dell’inverter, raggiungendo la massima resa con la regolazione delle tensioni di avviamento. Oltre a una produzione che supera del 10% circa le previsioni iniziali, il cliente ha il controllo di ogni singolo parametro e, in tempo reale, può valutare qualsiasi problematica grazie alla tecnologia di PVS-100 che consente la connessione e il controllo della singola stringa.”

Grazie all’accurato lavoro di configurazione degli inverter, dallo scorso luglio l’impianto realizzato da Noon ha prodotto circa 1.900 kWh al giorno (oltre 43.000 kW nel mese di luglio), superando dell’8-10% i dati previsionali del PVGIS, con grande sorpresa e apprezzamento da parte del cliente.

Visto questo risultato, l’azienda ha deciso di duplicare il progetto su un secondo stabilimento a Regalbuto e di pianificare un prossimo ampliamento da 300 a 500 kW.

“Per questi progetti ci affidiamo da sempre agli inverter fotovoltaici di FIMER”, afferma Puleo. “Lavoro in questo settore dal 2009 e conosco l’azienda da quando operava come Power-One. Abbiamo, inoltre, una lunga e consolidata collaborazione con GEW Service, Service Partner di FIMER, che rappresenta un punto di riferimento in Sicilia per la manutenzione e l’assistenza per impianti fotovoltaici.”

FIMER spiega come il progetto realizzato in Sicilia sia paradigmatico dell’impegno dell’azienda che è incentrato su sostenibilità, innovazione e centralità del cliente. “I nostri clienti sono al centro del nostro modello di business, dalla fase di prevendita fino al servizio post-vendita”, sottolinea Marco Vergani, Sales Manager Italy, FIMER.

“A loro garantiamo soluzioni altamente affidabili nel tempo, per disporre di energia pulita ed economicamente accessibile per tutta la durata dell’impianto. Affidabilità per noi significa essere al fianco dei nostri clienti, ascoltare le loro esigenze, accompagnarli nei loro progetti, dalla progettazione al post-vendita.”

