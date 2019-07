Falck Renewables SpA. ha annunciato il 25 luglio il closing per l’acquisizione del 70% di Big Fish SPV srl da Canadian Solar Group.

La società acquisisce così questa quota di un progetto fotovoltaico in Sicilia, attualmente in fase di sviluppo.

Falck Renewables, quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse.

Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più di 30 Paesi.