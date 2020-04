In occasione della fiera di Rimini 2019, la società Eolart 2.0 ha presentato il nuovo modello di turbina eolica Simply-100, pensato per rendere proficui investimenti in mini-eolico, alla luce del D.M. 2019 (decreto Fer1).

Una macchina che è in grado di offrire elevate capacità di produzione energetica in siti con bassi regimi di vento.

Ma chi è Eolart 2.0 srl? È una società italiana, con sede legale e uffici commerciali, nata nel 2015 dalla condivisione di conoscenze, capacità ed esperienze di un gruppo di aziende e di professionisti già operanti nel settore mini-eolico da diversi anni e capaci di coprire tutte le fasi della catena di produzione a maggior valore aggiunto. I servizi offerti da Eolart, oltre alla fornitura, installazione e messa in esercizio delle turbine, comprendono anche la manutenzione delle macchine installate.

Lo stabilimento di produzione è in Villanova Mondovì (CN), dove si costruiscono e si assemblano le turbine. Al termine dell’assemblaggio e dei collaudi funzionali, ogni turbina, con il suo armadio di controllo, supera un collaudo a banco ed è certificata CE.

Un magazzino per componenti strategici è dislocato nelle località nevralgiche per il mercato eolico, in modo da garantire un servizio di intervento e sostituzione in tempi rapidissimi.

Eolart 2.0 è un costruttore con un notevole numero di referenze operative e di maggior standing, nel settore minieolico: conta, infatti, circa 70 installazioni di impianti da 60 kW, in diverse regioni italiane e manutiene un numero più ampio di impianti, avendo acquisito l’appalto di servizi di O&M anche su impianti prodotti da terze parti.

L’aereogeneratore SIMPLY-100

L’aereogeneratore SIMPLY-100 è un prodotto completamente progettato, costruito e assemblato in Italia, caratterizzato da un rotore di grandi dimensioni che garantisce importanti quantità di energia prodotte e da una semplicità costruttiva e funzionale che assicura alta affidabilità (informazione tecniche in basso).

L’aerogeneratore è di tipo sottovento, con un rotore di diametro pari a 28 metri e pale a passo fisso progettate aerodinamicamente “a stallo”.

La bassa e sempre costante velocità di rotazione fa sì che il funzionamento risulti silenzioso a tutte le velocità del vento. L’essenzialità della tecnologia permette costi contenuti di investimento, così come sono minimizzati gli oneri di gestione.

Tutta la turbina è progettata e realizzata nel rispetto di standard qualitativi decisamente elevati, simili a quelli del grande eolico e riportati alla taglia di 99,9 kW.

Il posizionamento del prodotto su fascia alta risponde alle esigenze dei clienti più attenti alla bontà della componentistica, alla robustezza delle strutture, all’efficienza del funzionamento.

Il programma di miglioramento continuo che è attivo sul prodotto, consente di capitalizzare l’esperienza di funzionamento della macchina giorno dopo giorno.

La professionalità e le competenze della struttura Service consentono di offrire ai clienti elevato standard qualitativo delle attività di manutenzione sia programmata che straordinaria degli impianti nonché permettono di trasportare l’ottimizzazione del prodotto dall’azienda al cliente con ritardi minimi.

Per informazioni tecniche: SIMPLY-100 (pdf)

