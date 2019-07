Un accordo con il Comune per 9 anni: interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria ed evoluzione tecnologica. Un risparmio di elettricità del 60%.

ENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, affiancherà il Comune di Rieti nei prossimi 9 anni per trasformare la rete di pubblica illuminazione, in ottica Smart City: riduzione del consumo di energia e dell’inquinamento luminoso.

Interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria ed evoluzione tecnologica sono solo alcuni degli obiettivi prefissati da ENGIE Italia.

Engie e Comune di Rieti realizzeranno:

interventi di manutenzione ordinaria e a guasto sugli apparecchi di illuminazione

ispezioni diurne e notturne

monitoraggio e controllo dello stato conservativo degli impianti

efficientamento energetico

messa a norma degli impianti e smaltimenti dei materiali di risulta

riconversione a tecnologia Led del parco illuminotecnico e semaforico di Rieti

Il progetto permetterà al Comune di Rieti di ridurre significativamente il consumo annuo di energia elettrica da 5,5 milioni a 2 milioni di kWh.

“Si tratta di una soluzione rivoluzionaria ad una problematica antica – ha dichiarato l’assessore all’ambiente e al bilancio del Comune di Rieti, Claudio Valentini – Oggi celebriamo il coronamento di due anni di duro lavoro che regaleranno alla Città un salto nel futuro attraverso una soluzione concreta ed efficiente. Abbiamo risposto con i fatti ad una reale esigenza dei cittadini”.

“Siamo entusiasti di essere al fianco di un comune virtuoso quale è Rieti che ha scelto un percorso verso l’innovazione e la sostenibilità”, ha sottolineato Olivier Jacquier, CEO di ENGIE Italia. “Grazie agli interventi programmati si otterranno benefici concreti sia per l’Amministrazione che per i cittadini: il risparmio energetico totale per il Comune sarà di oltre il 60%, questo si tradurrà in un importante beneficio ambientale, un taglio di 1.350 tonnellate di CO 2 in atmosfera all’anno, come se circolassero 680 automobili in meno per le strade di Rieti e in una maggiore sicurezza per gli abitanti”.

“Oggi sono oltre 300 i comuni italiani per i quali ENGIE Italia è impegnata quotidianamente in progetti di efficienza e riduzione dell’impatto ambientale, continua Jacquier”.

ENGIE Italia opera in maniera continuativa in Italia e più specificatamente sul territorio del Lazio, dove gestisce 100mila punti luce e ha 89 contratti con Amministrazioni Pubbliche Locali.