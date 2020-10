Anche i quartieri delle città possono e devono essere alimentati con impianti a fonti energetiche rinnovabili.

È il caso di un piccolo nuovo quartiere residenziale Hinter der Lieth a nord di Amburgo, in Germania, dove Energienetz Hamburg e il distributore di energia verde Naturstrom hanno dotato le abitazioni di un sistema energetico decentralizzato che si basa esclusivamente sull’uso di energie rinnovabili.

Cuore del sistema è un’unità di cogenerazione (CHP) alimentata a biogas con una potenza termica di 47 kW fornisce infatti calore alle 78 unità residenziali. L’energia termica generata dall’impianto CHP viene distribuita tramite la rete di teleriscaldamento.

Per le giornate particolarmente fredde è operativa una caldaia per il carico di punta, alimentata anch’essa a biogas.

Inoltre, l’impianto di cogenerazione con una potenza elettrica di 20 kW genera elettricità che viene utilizzata sul posto. In aggiunta 3 impianti fotovoltaici su tetto forniscono ulteriore elettricità solare a diverse abitazioni. Infatti tre dei sei edifici residenziali del quartiere sono stati installati impianti fotovoltaici per una potenza totale di 120 kW, in grado di avere una producibilità annuale di 48 MWh.

Insieme all’elettricità dall’impianto di cogenerazione, Naturstrom offre anche l’energia elettrica solare alle famiglie del quartiere a tariffe ridotte. Al momento l’80% degli appartamenti occupati utilizza già questa offerta.

Con questo progetto Energienetz Hamburg e Naturstrom stanno dimostrando che produrre elettricità e calore in modo decentralizzato e con fonti rinnovabili nelle aree urbane è possibile. E che un aspetto chiave ormai è puntare a soluzioni green anche per il riscaldamento, con impianti di generazione sempre più vicini fisicamente ai cittadini.

Photo credit: Energienetz Hamburg

