L’offerta "Green Energy BMW" di Dolomiti Energia per sei mesi di fornitura di energia gratuita per coloro che hanno acquistato o noleggiato un'auto elettrica della casa tedesca.

Dolomiti Energia ha stretto una partnership con BMW Italia per dare una risposta a quei clienti che hanno una forte sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale.

Dalla casa produttrice tedesca, che dal 2013 è impegnata nel settore della mobilità elettrica, e dall’operatore energetico trentino, che ha fatto della sostenibilità il suo valore principale, nasce l’innovativa offerta che permetterà di tutelare l’ambiente sia quando si è in movimento che quando si è a casa, offrendo in bundle veicolo elettrico e energia green.

Tutti i nuovi clienti BMW che non siano ancora clienti di Dolomiti Energia e che abbiano acquistato o noleggiato una BMW i3, una BMW 225xe Active Tourer o una BMW Serie 3 330e potranno attivare l’offerta “Green Energy BMW” di Dolomiti Energia che prevede 6 mesi di fornitura di energia gratuita per la propria casa, prodotta al 100% da fonte rinnovabile e la tranquillità di un prezzo fisso garantito fino a giugno 2021.

Considerando i consumi medi di una famiglia di 3 persone, sottoscrivendo l’offerta il risparmio complessivo sarà di circa 70 €/anno rispetto ad analoga fornitura con il servizio di maggior tutela. E grazie alla certificazione “100% energia pulita Dolomiti Energia” si eviterà l’emissione in atmosfera di più di 860 kg di CO 2 , pari alla quantità assorbita dalla piantumazione di un nuovo albero ogni anno.

Per chi invece è già cliente Dolomiti Energia e acquisterà (dal 7 gennaio 2020 al 30 giugno 2020) uno dei veicoli oggetto dell’iniziativa, riceverà un monopattino elettrico BMW per muoversi in maniera sostenibile anche nei centri città.

Dolomiti Energia è essa impegnata sul mercato della mobilità elettrica attraverso Neogy, la società nata dalla joint venture tra Dolomiti Energia ed Alperia.

