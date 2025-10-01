INDICE n. 55 – Settembre 2025

(38 documenti)

POLICY E INCENTIVI

EU ETS II Pricing Scenarios. Balancing Cuts and Costs

Secondo BloombergNEF le quotazioni della CO2 potrebbero salire a 122 € per tonnellata nel 2030, facendo aumentare fino a un terzo i costi dei carburanti. Le possibili misure per ridurre l’impatto sui consumatori finali.

Greenwashing Dispossession: The Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources

Un documento di Who Profits sull’uso di impianti solari ed eolici nei territori palestinesi e siriani occupati, tra violazioni del diritto internazionale e gravi discriminazioni energetiche. Le aziende coinvolte.

Energiewende. Effizient. Machen.

Rapporto commissionato dal ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco su monitoraggio e riforma della strategia energetica della Germania: maggiore pragmatismo e realismo nella transizione energetica, ricorrendo a quello che il governo ha definito un vero e proprio “bagno di realtà”.

FONTI RINNOVABILI

Reshoring Solar Module Manufacturing to Europe

Il differenziale di costo tra i moduli FV prodotti in Europa con celle europee, i moduli equivalenti fabbricati in Cina, quelli non cinesi extra Ue e le misure per rilanciare la manifattura europea del fotovoltaico. Report di SolarPower Europe e Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.

Renewables 2025 Global Status Report

Nel 2024 sono stati installati 741 GW rinnovabili, un record, con un +18% sul 2023. Ma, secondo REN21, la conversione del sistema energetico non ha la strada spianata: solo 13 Paesi hanno rispettato la scadenza per la presentazione dei contributi determinati a livello nazionale aggiornati per il 2025-2035.

Energia dall’acqua, forza e sicurezza del Paese. Il ruolo strategico dell’idroelettrico per l’Italia

Il prolungamento delle attuali concessioni idroelettriche, a fronte di nuovi piani industriali, potrebbe attivare investimenti aggiuntivi nel settore pari a 16 miliardi di euro. In alternativa, la seconda miglior opzione è l’attivazione di partenariati pubblico-privati. Studio Enel-Teha.

Latest Wind Energy Data for Europe – Autumn 2025

Nella prima metà del 2025 l’Europa ha installato 6,8 GW eolici, un dato inferiore alle aspettative che mette a rischio gli obiettivi in materia di sicurezza energetica e clima del 2030. La Germania traina il settore e gli altri Paesi arrancano soprattutto sui tempi delle autorizzazioni. Report di WindEurope.

Turning to the sun: Solar rise in Central Europe

Dal 2019 i Paesi del gruppo Visegrad (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia) hanno aumentato la produzione di energia fotovoltaica a un tasso doppio rispetto alla media degli altri Stati Ue. Analisi di Ember.

Solar Investment Opportunities: Latin America

Rapporto di SolarPower Europe sulle opportunità di investimento nel settore fotovoltaico in America Latina. Per le aziende europee sono particolarmente rilevanti in Argentina, Brasile, Colombia, Messico e Perù, che stanno rafforzando il loro quadro normativo e le strategie di transizione energetica.

Crop Selection in Agri-PV: International Review based Strategic Decision-Making Model

Studio dell’università tedesca Technische Hochschule Ingolstadt analizza 117 articoli scientifici e casi studio da 25 Paesi, individuando 12 tipologie di colture e valutandole in base a parametri chiave: tolleranza all’ombreggiamento, fabbisogno idrico, potenziale produttivo ed economico, spazio richiesto.

Riscaldare l’Italia senza fossili: il ruolo chiave delle biomasse

Documento Aiel sui benefici della filiera per l’Italia. Scenario di riduzione dell’import di gas per oltre 9 mld mc/anno, pari al 43% del gas utilizzato oggi per il riscaldamento domestico e al 15% del gas importato. Quadro della filiera nazionale, centralità nei consumi di energia termiche, richieste del settore.

Rapid characterization and failure analysis of 6276 rooftop-harvested photovoltaic connectors

Un’analisi di Sandia National Laboratories su 6.276 connettori raccolti da impianti residenziali negli Usa volta a creare un database pubblico sulle statistiche di guasto. Tra i difetti più comuni, i raggi di curvatura troppo stretti dei cavi, i connettori sporchi e, soprattutto, i dadi allentati.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – agosto 2025

Il mese di agosto 2025 è stato quello con la quota di rinnovabili in Italia più elevata dal 2015: il 47,7%, con 11,8 TWh, record per agosto anche in termini nominali. Dopo otto mesi le rinnovabili hanno soddisfatto finora il 42,9% della domanda elettrica e al al 53,9% della produzione nazionale, tuttavia in calo sul 2024.

EU imports of energy products – latest developments

Aggiornamento Eurostat sull’import di energia dell’Ue nel 2° trimestre 2025. L’Ue ha pagato meno l’energia importata, ma ne ha acquistata la stessa quantità. Il baricentro dei fornitori continua a spostarsi verso Usa e Norvegia, stabilizzandosi rispetto ai stravolgimenti post invasione russa dell’Ucraina.

Rapporto Statistico 2024 – Solare Fotovoltaico

Lo stato degli impianti fotovoltaici in Italia a cura del Gse. Nel 2024 sono stati connessi oltre 280mila impianti per 6,7 GW aggiuntivi, portando il totale nazionale a 37 GW e a 1,88 milioni di unità in esercizio. Nel Paese cresce la generazione FV, ma con una frattura geografica irrisolta.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Artificial Intelligence Meets Natural Stupidity: Managing the Risks

La richiesta elettrica dell’AI è più incerta di quanto suggerisca il clamore mediatico. L’efficienza energetica quadruplica circa ogni anno, la crescita si concentra in pochi poli e il rischio più concreto è la costruzione di centrali e reti in eccesso rispetto ai bisogni. Documento a cura di Amory B. Lovins.

Energy and Climate Security in Europe From Crisis Response to Structural Transformation

L’Energy and Climate Security Risk Index (ECSRI) del Center for the Study of Democracy (CSD) evidenzia che l’Europa resta vulnerabile sul fronte energetico e climatico e, nel complesso, la sua preparazione a queste sfide è molto peggiorata rispetto agli anni precedenti al 2023.

The heat is on: Policy solutions for industrial electrification

Studio di un gruppo di ricerca dell’Università di Oxford su opportunità e ostacoli per la sostituzione dei sistemi a combustibili fossili con soluzioni elettriche per alimentare i processi industriali. L’elettrificazione potrebbe coprire fino al 90% del fabbisogno termico dell’industria europea entro il 2050.

Lo stato della transizione energetica in Italia

Il punto sulla transizione energetica nazionale secondo 14 indicatori-chiave e i possibili scenari al 2050. Fonti rinnovabili e accumuli in forte ritardo per diverse cause. Previsto anche il contributo futuro di nucleare e CCS, secondo Thea Group – Edison.

Verso una nuova competitività industriale europea: il ruolo strategico dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica

Studio Anie Confindustria, curato da The European House-Ambrosetti, sulla sfida della transizione green e digitale dell’industria italiana, a rischio per le difficoltà di trovare lavoratori formati. Tra i contenuti dello studio: intelligenza artificiale, formazione, squilibrio demografico e mismatch di competenze.

Assess space-based solar power for European-scale power system decarbonization

Il potenziale teorico del fotovoltaico spaziale (impianti in orbita geostazionaria) è molto ampio e nel 2050 potrebbe contribuire su vasta scala alla generazione elettrica rinnovabile in Europa. Costi e fattibilità restano da dimostrare. Le analisi del King’s College di Londra basate sui progetti rappresentativi della Nasa.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Power Barometer 2025

Rinnovabili e nucleare hanno generato il 72% della produzione elettrica Ue nel 2024, contribuendo ad abbassare i prezzi medi all’ingrosso rispetto a due anni prima. Secondo Eurelectric restano forti disparità sul mercato interno Ue; c’è dunque l’urgenza di investire nel potenziamento di reti e in flessibilità.

BP Energy Outlook 2025

Due possibili scenari sul futuro dell’energia dal 2025 al 2050: uno basato sulla traiettoria attuale e l’altro sul taglio delle emissioni che servirebbe per fermare il global warming entro i 2 gradi di temperatura.

New lines of defence: how interconnectors keep the lights on

Secondo Ember, i collegamenti transfrontalieri hanno evitato due blackout in Europa negli ultimi 5 anni e permesso un rapido ripristino del guasto avvenuto ad aprile 2025 nella penisola iberica. Inoltre, sono una garanzia per i Paesi un tempo connessi alla rete elettrica russa. Perché e come occorre potenziarli.

Blackout: la Spagna è lontana?

Le cause del blackout in Spagna e Portogallo non vanno cercate in una circostanza isolata o fatte risalire a un singolo colpevole. Esistono fattori differenti a cui far fronte, in futuro, anche con metodi probabilistici per quantificare e analizzare i rischi. Documento Rse.

Transmission capacities for cross-zonal trade of electricity and congestion management in the Eu

Se i Tso europei avessero reso disponibile per più tempo almeno il 70% della propria capacità di trasmissione per gli scambi cross-zonali si sarebbe arginata la volatilità dei prezzi e non ci sarebbero stati picchi come quelli osservati nell’estate del 2024 nell’Europa sudorientale. Report di Acer.

ACCUMULI E IDROGENO

2025 Electricity Statement of Opportunities

In Australia la potenza dei progetti eolici, solari e di accumulo a batteria in attesa di connessione alla rete principale ha raggiunto un livello record nel 2024, aumentando di oltre un terzo su base annuale e superando per la prima volta i 50 GW. Studio di Aemo.

Global Hydrogen Review 2025

Secondo la Iea, la domanda mondiale di idrogeno è aumentata a quasi 100 milioni di tonnellate nel 2024, con un aumento del 2% rispetto al 2023. Ma la pipeline di progetti di produzione è in diminuzione, in gran parte a causa del calo della produzione degli elettrolizzatori con costi ancora troppo elevati.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

L’Italia dei data center: energia, efficienza, sostenibilità per la transizione digitale

Azioni di efficientamento che potrebbero evitare da parte dei data center l’emissione di circa 6 milioni di tonnellate di CO2/anno, pari a quelle generate da 1,7 milioni di cittadini. Il position paper di Teha Group in collaborazione con A2A, presentato alla 51ma edizione del Forum di Cernobbio.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

The Implications of Oil and Gas Field Decline Rates

Report Iea sul declino dei tassi di produzione dei giacimenti di gas. L’output dei giacimenti convenzionali cala del 6,8% l’anno dopo il picco, con valori che in Europa si aggirano al 10%. Senza nuovi investimenti, la produzione globale di gas scenderebbe di 270 mld mc/anno.

The World Nuclear Industry – Status Report 2025

Fotografia dello stato di salute del nucleare: la produzione nel 2024 ha toccato i 2.677 TWh, solo 14 TWh in più rispetto al record del 2006, un incremento pari alla resa annua nominale di un singolo reattore. Escludendo la Cina, la generazione dall’atomo è scesa del 14% rispetto al 2006. Report Mycle Schneider Consulting Project.

CLIMA ED EMISSIONI

Production Gap Report 2025

Impegni degli Stati e compatibilità con i target climatici: entro il 2030 i piani nazionali prevedono una produzione di fossili superiore del 120% rispetto allo scenario +1,5 °C, e del 77% oltre per restare entro +2 °C. Report di Stockholm Environment Institute, Climate Analytics, International Institute for Sustainable Development.

Europe′s environment 2025

L’analisi della European Environment Agency (EEA) più completa sullo stato attuale e le prospettive per l’ambiente, il clima e la sostenibilità del continente europeo, basato su dati provenienti da 38 paesi.

Dry-roasted NUTS: early estimates of the regional impact of 2025 extreme weather

Gli eventi meteorologici estremi del 2025 sono già costati 43 miliardi di euro all’Europa, secondo le prime stime sugli impatti economici di siccità, inondazioni, ondate di calore.

6° Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale

In Italia ci sono 58 ecosistemi a rischio, di cui 7 in condizioni critiche, 22 in pericolo e 29 vulnerabili. Un’azione diffusa di riqualificazione ecologica nel nostro Paese potrebbe generare benefici pari a 2,4 miliardi di euro a fronte di costi pari a 261 milioni. Report del Mase.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

EV Transition Check

Il rapporto Icct (International Council on Clean Transportation) fa il punto sulla transizione verso la mobilità elettrica in Europa: riduzione delle emissioni, costi dei veicoli, quote di mercato, infrastrutture di ricarica.

Why BEVs outperform PHEVs and Range-Extended EVs for light transport decarbonization by 2035 in Europe

Il 75% delle vetture elettriche vendute in Europa ha costi complessivi per possesso e guida più bassi rispetto alle alternative disponibili (ibride plug-in, motori endotermici), in base alle analisi di Total Cost of Ownership in 5 anni. Studio Charge France – Boston Consulting Group.

T&E EV progress report – 2025

I costruttori auto europei hanno venduto il 38% in più di modelli elettrici nei primi sette mesi del 2025 e tutti, tranne Mercedes-Benz, secondo le proiezioni rispetteranno i target sulle emissioni di CO2 per il 2025-2027.

