L’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), in seguito delle novità introdotte nel DL Rilancio, ha aggiornato la guida operativa in materia di lavoro per l’emergenza Covid 19.

Il documento approfondisce in particolare i seguenti argomenti:

Normativa di riferimento

Salute e sicurezza

Ammortizzatori sociali

Adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi

Lavoro.

Scarica la guida

