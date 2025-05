Il 21 maggio (ore 12) si svolgerà un webinar “Comunità energetiche rinnovabili: servizi e modelli di offerta” promosso da My Green Energy, in collaborazione con EY e Weproject, che sarà dedicato principalmente al ruolo strategico delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel processo di transizione energetica.

Saranno anche approfondite le opportunità offerte dalla normativa sulle aree idonee, che favorisce l’accelerazione degli investimenti in impianti da fonti rinnovabili nei territori più adatti, e le potenzialità introdotte dal Conto Termico 3.0, in fase di aggiornamento, che punta a rafforzare gli incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Tuttavia al centro dell’incontro ci sarà il modello di approccio integrato sviluppato da EY e My Green Energy che unisce consulenza strategica, servizi operativi e una piattaforma digitale per supportare enti locali, imprese e cittadini nella creazione, gestione e ottimizzazione delle CER.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle Energy Service Company (ESCo), valorizzate all’interno di questo ecosistema grazie alla possibilità di operare tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), che garantiscono l’efficienza energetica e la sostenibilità economica dei progetti nel lungo termine.

L’iniziativa intende offrire strumenti concreti, modelli replicabili e sinergie operative per rendere la transizione energetica un’opportunità reale e inclusiva.

Relatori: