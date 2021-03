La transizione energetica e climatica verso una società “Climate-Neutral” rappresenta una delle sfide più grandi del nostro secolo.

Nel Global Risk Report 2020 del World Economic Forum tra i rischi più rilevanti a livello mondiale ben cinque sono ambientali: Cambiamento climatico, Eventi metereologici estremi, Perdita di biodiversità, Disastri naturali, Disastri ecologici human-made.

Sul tema del cambiamento climatico l’Unione Europea si è data l’ambizioso obiettivo della Carbon Neutrality nel 2050, con la creazione di un’economia con emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero.

Dal 2020 in Europa un “investimento ecosostenibile” è un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento 2020/852 e deve puntare a uno dei seguenti obiettivi: mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Come possono le imprese dare il loro contributo?

Come è possibile coniugare crescita aziendale e sostenibilità ambientale?

Quali ritorni in competitività per le aziende che investono nella decarbonizzazione?

Alperia Bartucci risponde a queste domande con il servizio CLIMATE STRATEGY che integra 20 anni di esperienza e leadership nei settori: Carbon Management, Efficienza Energetica, Intelligenza Artificiale, Energy Performance Contract, Impianti da Fonti Rinnovabili, Fornitura “green” e misure di compensazione.

Per diventare Carbon Neutral non basta predisporre una Carbon Footprint, ma ci vuole una strategia che integri questo obiettivo nei piani industriali delle imprese.

Per questo il servizio CLIMATE STRATEGY si sviluppa in 3 fasi:

Accounting dei gas serra, analisi di scenario e degli impatti della carbon neutrality e individuazione di interventi per la riduzione delle emissioni Definizione di una Strategia Climatica e di un Piano di Decarbonizzazione integrato con il piano di sviluppo industriale prevendo un Climate Board e un Carbon Budget pluriennale Monitoraggio del Piano di Decarbonizzazione con eventuali misure correttive per garantire il raggiungimento dell’obiettivo fissato

CLIMATE STRATEGY mette a disposizione delle aziende tutte le competenze di Alperia Bartucci in un unico servizio: energia, ambiente e investimenti.

Con 90 progetti sviluppati in modalità Energy Performance Contract, Alperia Bartucci è in grado di investire nelle soluzioni tecnologiche per concretizzare la tua strategia climatica.

Clicca qui per scaricare la brochure Alperia Bartucci