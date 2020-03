“Un ulteriore sostegno per l’efficientamento energetico in un momento di crisi e un’opportunità di lavoro per il comparto edile”, così il Comune di Firenze annuncia “l’extrabonus” comunale che consiste l’esenzione totale del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per gli interventi di rifacimento delle facciate e dei tetti a fini di risparmio energetico.

Un incentivo che va ad aggiungersi al ‘bonus facciate’ attivato dal governo con la legge di bilancio 2020 (vedi la raccolta di QualEnergia.it con tutto sulle detrazioni fiscali).

L’intervento – spiega una nota – ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re.

L’esenzione dal suolo pubblico potrà riguardare solo interventi finalizzati all’efficientamento energetico e non solo al decoro della facciata (intervento coperto invece dal bonus del governo), ma potrà riguardare anche la zona C della città (esclusa invece dal bonus del governo).

I progetti presentati saranno valutati da una Commissione composta da un tecnico della direzione Urbanistica, un tecnico della direzione Ambiente e un rappresentante dell’Agenzia fiorentina per l’energia. I progetti che superino positivamente l’esame della Commissione avranno l’esenzione del pagamento Cosap per un periodo di 120 giorni. L’avviso sarà pubblicato a metà marzo.

