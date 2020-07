Con il conto termico le amministrazioni comunali possono recuperare circa il 50% dell’investimento totale per la riqualificazione energetica delle proprie strutture.

Il conto termico 2.0 è infatti uno strumento efficace per sostenere le pubbliche amministrazioni negli interventi di efficientamento energetico, riducendo il costo dell’investimento iniziale e liberando risorse nella fase di operatività degli interventi.

AzzeroCO2 srl, una delle prime ESCo (Energy Service Company) certificate secondo la ISO 11352:2014, ha accompagnato alcuni comuni in questo percorso, seguendo la preparazione dei documenti necessari per la richiesta del contributo in conto termico e in alcuni casi progettando e realizzando anche gli interventi di riqualificazione.

Vediamo alcuni casi dove è stato possibile ottenere un salto di classe energetica, che influisce positivamente sulle strutture in termini di risparmio energetico e di valorizzazione degli immobili.

Comune di Serra Sant’Abbondio (PU) – Scuola “Luigi Marra”

È stata eseguita la pratica di ottenimento per il Conto Termico relativamente all’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento tradizionale (caldaia da 384 kW) con una caldaia a condensazione da 150,9 kW per il riscaldamento dell’edificio scolastico, e con una pompa di calore aria/aria con due unità esterne da 45 e 50 kW termici in riscaldamento (usata anche in raffrescamento).

Contributo Conto Termico: 38.955 €

38.955 € Risparmio sui consumi: 2.750 €/anno

2.750 €/anno Classe Energetica Ante: E – Classe Energetica Post: C

Emissioni di CO2 evitate: 13.650 kg CO2/anno

Comune di Frontone (PU) – Scuola secondaria di 1° grado

È stata eseguita la pratica di ottenimento per il Conto Termico relativamente all’intervento di sostituzione di alcuni moduli condensanti con pompa di calore aria/aria con due unità esterne, entrambe da 37,5 kW termici per il riscaldamento della palestra.

Contributo Conto Termico: 25.155 €

25.155 € Risparmio sui consumi: 890 €/anno

890 €/anno Classe Energetica Ante: E – Classe Energetica Post: C

Emissioni di CO2 evitate: 6.586 kgCO2/anno

Comune di Cardito (NA) – Scuole Don Bosco e G. Galilei

È stata eseguita la pratica di ottenimento del Conto Termico relativamente alla sostituzione della caldaia a metano con una pompa di calore elettrica da circa 300 kW su due scuole, la Don Bosco e la Galileo Galilei. Inoltre, è stato realizzato il relamping con lampade a led e progettato e realizzato due impianti fotovoltaici, rispettivamente da 40 kW per la scuola Don Bosco e da 60 kW per la scuola Galilei.

Scuola Don Bosco

Contributo Conto Termico (solo PdC): 48.500 €

(solo PdC): 48.500 € Risparmio sui consumi: 2.402 €/anno

2.402 €/anno Classe Energetica Ante: E – Classe Energetica Post: A

Emissioni di CO2 evitate (con Led e FV): 19.879 kgCO2/anno

Scuola G. Galilei

Contributo Conto Termico (solo PdC): 55.300 €

55.300 € Risparmio sui consumi: 8.666 €/anno

8.666 €/anno Classe Energetica Ante: E – Classe Energetica Post: A

Emissioni di CO2 evitate (con Led e FV): 38.127 kgCO2/anno

Le opportunità offerte dal Conto termico sono numerose e valgono in misura diversa per aziende ed enti pubblici.

AzzeroCO2 srl offre supporto ai propri clienti per la valutazione degli interventi di riqualificazione energetica, attraverso la formula del finanziamento tramite terzi e la ricerca e attivazione degli strumenti di incentivazione e finanziamento disponibili, come bandi statali e regionali, conto termico, certificati bianchi, ecc.

