28 Agosto 2019

Una soluzione portatile presentata da Camille Bauer Metrawatt AG per il monitoraggio della qualità dell'energia elettrica e dei consumi.

Le reti elettriche permettono di avere energia in ogni momento. I requisiti relativi alla quantità, alla disponibilità e alla qualità dell’energia variano a seconda dei casi e vengono pertanto concordati contrattualmente tra utente e fornitore.

In questo modo è possibile garantire un funzionamento regolare di un impianto utilizzatore senza che questo influenzi indebitamente gli altri utenti presenti sulla stessa rete.

Ma se parliamo di qualità della rete elettrica, i problemi causati da tali influenze aumentano rapidamente.

Questo è, in particolare, il risultato del comportamento degli utenti nelle attività di conversione da corrente alternata a corrente continua, un fatto che rende la pianificazione energetica un compito sempre più difficile (ad esempio prendendo in considerazione la mobilità elettrica).

Ma anche le innumerevoli e sempre più numerose fonti di alimentazione distribuita, come gli impianti fotovoltaici, moltiplicano i problemi del fornitore e, di conseguenza, rendono più difficile rispettare i contratti.

Riconoscere i problemi della rete e correggerli

Due tipi di misura possono servire per valutare la qualità dell’energia elettrica.

Da un lato, si utilizza una procedura di misura permanente compatibile con un funzionamento a ciclo continuo (24 ore su 24). Questa misura ha lo scopo di monitorare il sistema nel modo più continuativo e duraturo possibile e di trasmettere continuamente informazioni importanti all’operatore (ad esempio, utilizzando gli strumenti LINAX PQ3000 o PQ5000).

Dall’altro lato, il cosiddetto metodo di misura mobile viene utilizzato per ottenere un quadro aggiornato della rete elettrica in loco, in caso di guasto o nei controlli periodici, attraverso campagne di misura.

Per questa applicazione, Camille Bauer Metrawatt AG presenta al mercato il sistema LINAX PQ5000 MOBILE con certificato metrologico.

Una soluzione tecnologica completa

La famiglia di analizzatori di potenza LINAX PQ5000 MOBILE utilizza le caratteristiche tecnologiche della famiglia PQ3000 e PQ5000 per il monitoraggio della qualità dell’alimentazione.

Il sistema di misura mobile può essere utilizzato per verificare gli aspetti operativi della fornitura di energia, tra cui qualità della fornitura, disponibilità effettiva della fornitura, valutazione dei cambiamenti e interventi migliorativi, nonché l’analisi dei flussi di energia.

Utilizzando il recente e innovativo software PQ-EASY REPORT, è possibile generare relazioni statistiche sulla qualità dell’energia elettrica direttamente dal dispositivo di misura mediante un browser.

I report seguono standard come EN50160, IEC61000-2-2, IEC61000-2-4 e IEC610002-12, GB/T (Cina) e IEEE519 e possono essere prodotti in modo semplice senza dover ricorrere a programmi esterni. È inoltre possibile immettere e selezionare valori limite individuali.

Il periodo di osservazione statistica può essere impostato in modo flessibile dall’utente, ma per essere conforme allo standard non deve essere inferiore a 7 giorni.

Il software PQ-EASY REPORT consente all’utente di selezionare l’ambito del report fra tre livelli: conformità, quadro statistico di dettaglio oppure quadro statistico di dettaglio con sintesi degli eventi significativi. I clienti possono anche includere il proprio logo aziendale nei report generati da PQ-EASY REPORT.

La comunicazione con un laptop, un computer desktop, un tablet o uno smartphone per l’analisi dei dati e il reporting dello stato è possibile tramite un’interfaccia WLAN o LAN integrata.

L’esportazione dei dati relativi ai profili di carico, alle forme d’onda e alle liste di eventi può essere effettuata tramite file CSV.

Nel corso della misura, il dispositivo non richiede alcuna comunicazione esterna, poiché il controllo start/stop può essere eseguito direttamente sullo strumento. Ciò significa che può essere utilizzato anche in ambienti applicativi in cui l’uso di una LAN o di una WLAN non è possibile.

Lo strumento LINAX PQ5000 MOBILE ha una custodia robusta e impermeabile, con chiusura a chiave.

Le singole misure di corrente vengono eseguite tramite pinze amperometriche o bobine di Rogowski. La tensione viene misurata direttamente utilizzando connettori rubacorrente con fusibili. Su richiesta, è possibile aggiungere la sincronizzazione GPS per visualizzare i dati di misura del campo con il corretto timestamp.

Il vantaggio di utilizzare PQ5000 MOBILE

Con la certificazione metrologica di LINAX PQ5000 MOBILE, Camille Bauer Metrawatt continua a seguire il principio non solo di riportare la precisione del dispositivo nella scheda tecnica, ma anche di ottenerne la certificazione metrologica ai massimi livelli. Ciò garantisce che tutti i dati rilevanti per la conformità agli standard siano corretti e verificabili e consente all’utente di stabilire le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Basato sugli standard tecnologici più recente, il misuratore LINAX PQ5000 MOBILE offre anche un eccellente rapporto tra prezzo e prestazioni. Ciò è dovuto anche al fatto che LINAX PQ5000 MOBILE è autonomo e non richiede un software esterno, in quanto l’analisi può essere eseguita tramite un browser integrato utilizzando PQ-EASY REPORT.

PQ5000 MOBILE controlla la qualità e la disponibilità dell’energia elettrica utilizzando metodi di valutazione statistica e registri di eventi.

L’esclusivo software PQ-EASY REPORT genera report statistici di conformità relativi alla qualità dell’energia elettrica secondo standard selezionabili. È anche possibile utilizzare criteri individuali. Tutto ciò, senza la necessità di alcun software esterno.

Per informazioni: GMC-Instruments Italia srl – Stefano D’Abrusco (stefano.dabrusco@gmc-i.it)