L'attività sarà acquisita da FIMER.

ABB e il gruppo italiano FIMER S.p.A hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo per l’acquisizione da parte di FIMER dell’attività relativa agli inverter FV di ABB.

La transazione – spiega una nota di ABB – migliorerà le prospettive future dell’attività e consentirà ad ABB di concentrare il proprio portafoglio sui mercati in crescita.

Sugli inverter, ABB impiega circa 800 dipendenti in oltre 30 paesi, con siti produttivi e di ricerca e sviluppo in Italia, India e Finlandia.

Gestiti da ABB sono anche gli inverter solari di Power-One che era stata acquisita dalla divisione Discrete Automation di ABB nel 2013. Questa unità – si spiega – offre un portfolio completo di prodotti, sistemi e servizi per diverse tipologie di installazioni solari, è attualmente integrata nel Business Electrification di ABB e ha realizzato un fatturato di circa 290 milioni di dollari nel 2018.

Le due società – sottolinea la nota – assicureranno una transizione agevole per clienti e dipendenti. FIMER onorerà tutte le garanzie in essere e ABB compenserà FIMER per la presa in carico del business e degli oneri ad esso connessi.

A seguito della transazione, ABB prevede di registrare oneri non operativi dopo le imposte per un valore di circa 430 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2019 e i risultati di metà anno del 2019 saranno impattati di conseguenza.

Circa il 75% degli oneri è rappresentato da pagamenti che ABB effettuerà nei confronti di FIMER dalla data di chiusura dell’accordo fino al 2025. Inoltre, ABB prevede costi legati alla cessione per un valore fino a 40 milioni di dollari nella seconda metà del 2019.

Dopo la chiusura della transazione, ABB prevede che il margine EBITA operativo del Business Electrification sarà positivamente impattato con un incremento leggermente superiore ai 50 punti base, supportando il raggiungimento degli obiettivi di marginalità fissati in un corridoio del 15-19 percento.

L’operazione dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2020 e sarà soggetta ad alcune condizioni, tra le quali il completamento delle attività di trasferimento e la consultazione preventiva con i sindacati dei lavoratori, ove previsto.

In Italia, all’interno della società Power-One Italy SpA, è presente, oltre all’attività relativa agli inverter solari, anche l’unità operativa che si occupa di sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici. In linea con la strategia del Gruppo di sviluppo delle tecnologie per la mobilità sostenibile, questa unità resterà in ABB.

Tarak Mehta, presidente del business Electrification di ABB, ha dichiarato: “La cessione è in linea con la nostra strategia di gestione sistematica del portfolio per rafforzare la nostra competitività e la focalizzazione su segmenti ad elevata crescita e redditività. Il mercato del solare rappresenta per FIMER un’area di focalizzazione consolidata ed è per questo che li riteniamo i proprietari ideali per il business degli inverter solari di ABB. La combinazione dei portfolio delle due aziende con la leadership di FIMER porterà a un’ulteriore crescita nelle vendite. ABB continuerà a integrare l’energia solare nelle sue soluzioni per building intelligenti, lo storage e i sistemi di ricarica per veicoli elettrici grazie alle sue soluzioni di bassa e media tensione”.

“Siamo lieti di annunciare – aggiunge Filippo Carzaniga, Chief Executive Officer di FIMER – questo passo avanti nello sviluppo della focalizzazione di FIMER nel business del solare, che sarà fortemente rafforzata da questa integrazione. Il nostro impegno a fare la differenza nel mercato dell’energia, continuerà attraverso lo sviluppo di nuove piattaforme di prodotto e tecnologie digitali innovative. Proseguiremo l’ottimo lavoro svolto da ABB negli ultimi anni, dando nuova forma alle preziose risorse, conoscenze e competenze presenti in Italia e nel mondo. Con un portfolio ancora più solido, siamo meglio posizionati per affrontare il futuro di questo business sempre più strategico.”

Potrebbe interessarti anche: