INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 47,0% (8 ott) - PUN: 120,23 €/MWh (10 ott) - Petrolio WTI: 62,30 $/b - Gas Eu TTF: 32,14 €/MWh - CO2: 79,01 €/ton
Abbonamento PRO
728x90-leaderboard-1jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 47,0% (8 ott) - PUN: 120,23 €/MWh (10 ott) - Petrolio WTI: 62,30 $/b - Gas Eu TTF: 32,14 €/MWh - CO2: 79,01 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Rifunzionalizzazione rete distribuzione elettrica a Trani (BT)

Rifunzionalizzazione rete distribuzione elettrica a Trani (BT)

  • 9 Ottobre 2025

CATEGORIE:

ADV

Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori, rifunzionalizzazione della rete di distribuzione elettrica mt di A-distribuzione reti Trani (BT) nell’ambito del Pnrr, missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica, componente 2 energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, ambito di intervento/misura 2 “potenziare e digitalizzare le […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 09 Ottobre 2025
Il “ragionamento” del Mase sui consumi energetici delle Pmi
  • 09 Ottobre 2025
Auto elettrica, nuove wallbox idonee alla ricarica sperimentale
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Lo schema di decreto sulla gestione dei Raee fotovoltaici
  • 09 Ottobre 2025
Risparmi energetici in Italia: quasi in linea con la roadmap al 2030
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Perché alla fine il Fer X non ha ucciso i Ppa
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Illegittimo escludere le reti di teleriscaldamento in cogenerazione dai Tee
  • 09 Ottobre 2025
L’intelligenza artificiale seleziona 38500 materiali per applicazioni energetiche
  • 09 Ottobre 2025
PRO
Bando in Lombardia per efficientamento energetico delle microimprese

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy