Rifunzionalizzazione rete distribuzione elettrica a Trani (BT)

Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori, rifunzionalizzazione della rete di distribuzione elettrica mt di A-distribuzione reti Trani (BT) nell’ambito del Pnrr, missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica, componente 2 energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, ambito di intervento/misura 2 “potenziare e digitalizzare le […]