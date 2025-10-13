Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale successivo affidamento dei lavori di realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, presso le aziende agricole sperimentali crea-dc: “Corno d’oro” di Battipaglia (SA), “Emilia” di Tavazzano (LO), “Bagnaresa” di Budrio (BO) suddiviso in 3 lotti – finanziati nell’ambito del pnrr missione 2, componente 1, investimento 2.2 […]
Realizzazione tre impianti fotovoltaici in Lombardia, Emilia Romagna e Campania