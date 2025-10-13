INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (12 ott) - PUN: 124,22 €/MWh (14 ott) - Petrolio WTI: 59,90 $/b - Gas Eu TTF: 31,67 €/MWh - CO2: 79,68 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (12 ott) - PUN: 124,22 €/MWh (14 ott) - Petrolio WTI: 59,90 $/b - Gas Eu TTF: 31,67 €/MWh - CO2: 79,68 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Realizzazione tre impianti fotovoltaici in Lombardia, Emilia Romagna e Campania

Realizzazione tre impianti fotovoltaici in Lombardia, Emilia Romagna e Campania

  • 13 Ottobre 2025

CATEGORIE:

ADV

Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale successivo affidamento dei lavori di realizzazione di 3 impianti fotovoltaici, presso le aziende agricole sperimentali crea-dc: “Corno d’oro” di Battipaglia (SA), “Emilia” di Tavazzano (LO), “Bagnaresa” di Budrio (BO) suddiviso in 3 lotti – finanziati nell’ambito del pnrr missione 2, componente 1, investimento 2.2 […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Fotovoltaico su tetto: cosa cambia con il Correttivo al Testo unico Fer
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Zone di accelerazione e rinnovabili, anche la Lombardia avvia l’iter
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Agrivoltaico e fotovoltaico, linee guida Ispra per studi di impatto ambientale
  • 13 Ottobre 2025
Riscaldamento per tutti: un’Italia sempre più tecnologica ma ancora diseguale
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Verso la prima asta Ue per decarbonizzare il calore industriale
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Storage post-Macse: cresce l’attenzione per il mix Capacity-merchant
  • 13 Ottobre 2025
PRO
Sovraccapacità batte accumulo per un sistema 100% rinnovabili
  • 13 Ottobre 2025
Scenari del gas europei per l’inverno: stoccaggi, domanda e forniture

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy