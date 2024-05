Alla fine del 2023 la potenza installata complessiva in esercizio in Italia ammonta a 30.319 MW, in aumento del 21% rispetto al 2022. La produzione registrata nell’anno è pari invece a 30.711 GWh (+9,2% sul 2022). Il primato nazionale in termini di potenza installata appartiene alla Lombardia (4,05 GW, pari al 13,4% del totale nazionale), […]