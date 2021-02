In Europa nel 2020 si sono installati 2,9 GW di impianti eolici offshore, in calo del 20% in confronto al 2019. E l’eolico marino ha attirato investimenti per 26,3 miliardi di euro che permetteranno di realizzare circa 7 GW di nuova capacità nei prossimi anni. Autore: WindEurope Data di pubblicazione: febbraio 2021 Pagine: 39 Il […]

