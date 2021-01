4 Gennaio 2021

Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 a un costo netto pari a zero per l’Unione Europea non solo è possbile, ma un simile percorso potrebbe portare alla creazione di 5 milioni di nuovi posti di lavoro e i costi verrebbero controbilanciati dai risparmi. Autori: McKinsey & C. Data Pubblicazione: dicembre 2020 Pagine: 204 Il […]

Potrebbe interessarti anche: