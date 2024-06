Versione aggiornata a giugno 2024 della guida sui bonus fiscali per la casa: sintesi, che, attraverso schede sintetiche, illustra i singoli bonus, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le misure in vigore, le modalità per usufruirne, senza tralasciare esempi pratici. Autore: Consiglio Nazionale del Notariato e Associazioni dei consumatori Data […]