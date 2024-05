Rapporto circa le prospettive a medio e lungo termine per l’offerta e la domanda di minerali importanti per la transizione energetica, come litio, rame, nichel, cobalto, grafite e terre rare. Autore: Agenzia internazionale dell’energia (Iea) Data pubblicazione: maggio 2024 Pagine: 282 Il documento è collegato all’articolo: Minerali critici, forte calo dei prezzi maschera rischi di […]