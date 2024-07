Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2025. La gara è suddivisa in 4 lotti. Ente appaltante: Società Consortile Energia Toscana CET scrl Importo complessivo: 129.286.168 € Scadenza: 2/8/2024 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]