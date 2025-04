Nel mondo saranno necessari cambiamenti politici e normativi che consentano al settore energetico di cogliere i benefici dell’IA, anche perché l’intelligenza artificiale può essere uno strumento per ridurre le emissioni, ma non è una soluzione miracolosa e non elimina la necessità di politiche proattive. Autore: Iea Data pubblicazione: aprile 2025 Pagine: 304 Il documento è […]