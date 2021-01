7 Gennaio 2021

La citizen science democratizza la conoscenza, come le Comunità energetiche democratizzano il potere, dando spesso ai membri delle organizzazioni spontanee l’opportunità di pianificare, finanziare, possedere o gestire sistemi e servizi energetici. Entrambe sfidano le infrastrutture top-down e lavorano per trasformare consumatori passivi di informazioni (o energia) in co-produttori e gestori attivi. Autore: Daniel Wuebben, Juan […]

