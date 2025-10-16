INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 31,3% (15 ott) - PUN: 116,85 €/MWh (17 ott) - Petrolio WTI: 58,75 $/b - Gas Eu TTF: 32,52 €/MWh - CO2: 77,88 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 31,3% (15 ott) - PUN: 116,85 €/MWh (17 ott) - Petrolio WTI: 58,75 $/b - Gas Eu TTF: 32,52 €/MWh - CO2: 77,88 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Certification for Solar Panel Reuse: A Systematic Review of Cross-Sector Practices and Gaps

Certification for Solar Panel Reuse: A Systematic Review of Cross-Sector Practices and Gaps

  • 16 Ottobre 2025

CATEGORIE:

ADV

Ricerca, coordinata dalla South Australia University, che analizza le potenzialità e gli ostacoli del riutilizzo dei pannelli solari dismessi e considera tutti gli aspetti tecnici, economici e normativi che potrebbero favorire l’economia circolare nel settore FV. Autore: Ishika Chhillar, Sukhbir Sandhu, Subhadarsini Parida, Peter Majewski Data pubblicazione: giugno 2025 Pagine: 23 Il documento è collegato […]

Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali.
Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell'abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito.
TAGS:
Potrebbero interessarti
ADV

Ultimi articoli
  • 16 Ottobre 2025
PRO
Rame e tecnologie pulite: si rischia un deficit di offerta
  • 16 Ottobre 2025
PRO
Connessione rinnovabili, la coda delle richieste si riduce
  • 16 Ottobre 2025
Il governo prova a regolare i data center con il Dl Energia
  • 16 Ottobre 2025
Bonus veicoli elettrici, via alla piattaforma dal 22 ottobre
  • 16 Ottobre 2025
Efficienza energetica industriale: occhio ai consumi termici e al recupero del calore
  • 16 Ottobre 2025
PRO
In Sicilia contributi per la riqualificazione energetica delle imprese

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy