Eni punta sulla Carbon caputre and storage (Ccs) per continuare a estrarre petrolio e gas. La multinazionale si prepara a lanciare una nuova società che raggrupperà le attività di Ccs, mentre in Italia c’è il progetto pilota ideato con Snam, a Ravenna, che insieme alla possibile “diramazione” francese Callisto, potrebbe fare del nostro Paese l’hub […]