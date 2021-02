22 Febbraio 2021

Il report del think tank Artelys si focalizza sui progetti PCI per l’infrastruttura del gas naturale: la maggior parte non sono necessari da un punto di vista della sicurezza dell’approvvigionamento, e rappresentano un potenziale investimento eccessivo di decine di miliardi di euro, sostenuto da fondi pubblici europei. conclude. Autore: Artelys Data di pubblicazione: gennaio 2020 […]

