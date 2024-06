Il settore alberghiero incide per il 4,4% sui consumi elettrici dell’intero terziario. Necessita per questo di piani di monitoraggio e spunti per interventi di efficientamento energetico, che potrebbero portare a un risparmio fino a 35 GWh/anno. L’utilizzo di energia elettrica (da rete o autoprodotta da fotovoltaico) rappresenta circa il 70% dei consumi totali del settore, […]