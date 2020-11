Uno studio della UBA (agenzia tedesca per l’ambiente) propone una serie di misure con cui raggiungere il nuovo obiettivo Ue sulle emissioni di CO2 al 2030. Tra queste, il potenziamento del mercato ETS, oltre all’estensione dello scambio di quote a settori come edilizia e trasporti.

Autori: Andreas Burger, Claudia Gibis, Guido Knoche, Benjamin Lünenbürger, Jan Weiß.

Data di pubblicazione: ottobre 2020

Pagine: 33

Il documento è collegato all’articolo: L’Europa può tagliare le emissioni del 60% al 2030, ecco come

w_p_04_paper_raising_the_eu_2030_ghg_emission_reduction_target_with_german-language_summary_rev



