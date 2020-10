A dispetto dell’impegno di destinare 100 miliardi di dollari l’anno, entro il 2020, ai paesi poveri per sostenere i loro investimenti in misure contro il cambiamento climatico (o in misure per adattarsi al cambiamento climatico), i paesi ricchi sono ancora molto lontani da questa cifra. Il documento dell’Oxfam spiega perché i dati ufficiali sono inaccurati e quali aspetti bisogna correggere.

Scarica pdf

bp-climate-finance-shadow-report-2020-201020-en



Autore: Oxfam

Data di pubblicazione: ottobre 2020

Il documento è collegato all’articolo: Quei 100 miliardi l’anno per il clima che non arrivano mai

Potrebbe interessarti anche: