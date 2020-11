Titolo: Clean Hydrogen Investment Is Still A Leap Of Faith For European Utilities

Il documento spiega perché l’idrogeno “pulito” è ancora un “atto di fede” (leap of faith) per le utility europee: molti ostacoli e incertezze si frappongono alla realizzazione di un’economia basata sull’uso di idrogeno su vasta scala, tra cui gli elevati costi di produzione di H2 verde e la piccola taglia degli impianti dimostrativi.

Autore: S&P Global Ratings

Data: novembre 2020

Pagine: 15

Il documento è collegato all’articolo: L’idrogeno pulito è un “atto di fede”, con un futuro tutto da scrivere

