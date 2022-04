La Regione non può imporre un obbligo generale di sottoporre il progetto per un impianto a fonti rinnovabili alla verifica (screening) di assoggettabilità alla Via (Valutazione di impatto ambientale), prima di avviare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Questo, in sintesi, il giudizio del Tar Basilicata in una recente sentenza (link in basso) che di […]

