ARERA ha fatto sapere che per delimitare il perimetro delle Comunità Energetiche Rinnovabili, l’abbinamento POD/cabina secondaria con forte probabilità, a regime, non sarà più necessario (vedi Comunità energetiche: la fase sperimentale segua da subito la legislazione europea). Nella fase transitoria, tuttavia, come aveva precisato anche in precedenza la stessa ARERA, “l’implementazione di sistemi dedicati che […]

Potrebbe interessarti anche: