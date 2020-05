Come abbiamo riportato, il decreto “Rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri ieri sera, porta al 110% la detrazione fiscale per determinati interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, per spese effettuate dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in basso trovate gli articoli relativi a questa misura, dal testo del DL) Il […]

Potrebbe interessarti anche: