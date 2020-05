Da oggi, lunedì 4 maggio, inizia la “fase 2” con nuove misure per gestire l’emergenza coronavirus, come previsto dal Dpcm 26 aprile 2020 e relativi allegati. In particolare, il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato una circolare rivolta agli operatori dell’energia, evidenziando i codici Ateco che riguardano le attività afferenti in modo diretto/indiretto al settore […]

Potrebbe interessarti anche: