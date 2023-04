In Italia deve ancora arrivare il primo “vero” parco eolico offshore. Un passo avanti è stato compiuto in questi giorni: la commissione tecnica Via-Vas ha dato parere positivo al progetto di un maxi impianto nel Golfo di Manfredonia, a sud della penisola del Gargano, in Puglia. Si parla di una potenza complessiva fino a 1 […]

Potrebbe interessarti anche: