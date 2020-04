I cantieri edili privati devono rimanere sempre chiusi oppure c’è qualche attività consentita? Non si può rispondere in modo netto, perché diverse regioni in questi giorni hanno varato misure che allentano un po’ le maglie del lockdown imposto dal Dpcm del 10 aprile fino al 3 maggio 2020 (nel decreto i cantieri edili sono esclusi […]

