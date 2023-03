La Regione Campania eroga incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili alimentati a biomassa legnosa con impianti più efficienti. L’agevolazione è descritta nel decreto dirigenziale n. 157 del 16/03/2023 (allegato in basso) e dispone di 3,4 milioni di euro. Possono presentare domanda di ammissione al contributo le persone fisiche che siano residenti in un […]

